В колледжах Тверской области проведут ремонтные работы

22 апреля губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области, на котором было принято решение о выделение региональных средств на ремонт и оснащение в этом году учебных корпусов и общежитий колледжей.
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