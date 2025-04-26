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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Кисляке: «Я столько таких молодых видел, которые в 25 уже заканчивали. Я сам в 18 лет появился в «Спартаке», в СССР – и стал лучшим футболистом»

«Кисляк – молодец, хорошо, что так показывает себя сейчас. Но по сути так происходит с любым молодым футболистом.

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