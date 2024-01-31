Банки обяжут отвечать за хищения денег у клиентов

Москва. Финансовые организации будут обязаны возмещать клиентам украденные мошенниками деньги. Механизм заработает в полную силу с 25 июля 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Герман Зубарев.
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