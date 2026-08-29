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RT Russia

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Невролог Демьяновская: осенью имеет смысл пересмотреть подход к сапбордингу

Невролог Демьяновская: осенью имеет смысл пересмотреть подход к сапбордингу

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT отметила, что водные виды спорта, такие как сапбординг, сохраняют свою привлекательность не только летом, но и в начале осени.

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