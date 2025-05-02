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Куба прилагает усилия по привлечению российских туристов

Куба прилагает усилия по привлечению российских туристов

Власти Кубы расширяют спектр туристических услуг для привлечения туристов из России, заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда 2 мая на встрече с журналистами и представителями российских компаний.

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