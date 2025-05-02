Куба прилагает усилия по привлечению российских туристов

Власти Кубы расширяют спектр туристических услуг для привлечения туристов из России, заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда 2 мая на встрече с журналистами и представителями российских компаний.
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