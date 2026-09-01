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Цветок возрастом 295 млн лет изменил представления об эволюции растений

Цветок возрастом 295 млн лет изменил представления об эволюции растений

Палеоботаники обнаружили в Китае окаменелость растения возрастом не менее 295 млн лет, строение которого напоминает покрытосеменные.

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