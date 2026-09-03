**The Four-Quadrant Framework: Using DXY to Navigate Risk** E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! Chanin_C16 Just as we learned to analyze situations through four quadrants in school, markets can also be approached through a four-quadrant framework.
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