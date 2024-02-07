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Закон, порядок, государство

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Саперы Международного противоминного центра ВС РФ проводят гуманитарное разминирование на территории населенных пунктов ЛНР

Саперы Международного противоминного центра ВС РФ проводят гуманитарное разминирование на территории населенных пунктов ЛНР

Специалистами инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации обнаружено и обезврежено порядка 300 тыс.

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