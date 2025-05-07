Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Ядренников
    Старо,как говно мамонтаНа курорте Европы...
  • вера курьянова (гончарова)
    Позор министру   СХ, а отчитывается, что все у нас прекрасно, как всегда и все это делают, все земли заняты, некуда к...Депутаты Госдумы ...
  • Любовь Малова
    Украина отказалась от контактов с Бразилией? Какая трагедия для Бразилии, однако. Это же Украина будет меньше просить...Иностранный лидер...

В США не подтвердили поддержку принципа целостности Украины

Госдеп не подтвердил, что поддерживает принцип территориальной целостность в отношении Украины. На соответствующий вопрос журналистов ответила на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх