В США не подтвердили поддержку принципа целостности Украины

Госдеп не подтвердил, что поддерживает принцип территориальной целостность в отношении Украины. На соответствующий вопрос журналистов ответила на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.
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