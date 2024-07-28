Советы Тамары Глобы на 29 июля 2024 года: как избежать неприятностей и финансовых проблем Елена Галицкая29 июля 2024 года будет важным правильно определить свои приоритеты и действовать без паники, сосредотачиваясь на выполнении задач с хладнокровием.