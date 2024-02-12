Эксперт назвал самый популярный способ обмана клиента банков в интернете

Акции и опрос от имени банка стали самыми популярными фишинговыми схемами в России в 2023 году, при этом цель мошенников сместилась с хищения данных банковских карт к получению доступа в личный кабинет клиента кредитно-финансовой организации.
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