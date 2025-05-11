Сенатор Джабаров: Зеленский хочет обмануть Россию предложением о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский пытается обмануть Россию предложением о прекращении огня. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ТАСС.
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