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Пятый канал

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Смертельная мода: участились случаи ДТП с подростками на питбайках

Смертельная мода: участились случаи ДТП с подростками на питбайках

Водителям стоит быть предельно внимательными из-за несовершеннолетних любителей экстрима. В этом году увеличилось количество аварий с питбайками.

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Алексей Загребаев

по дарвину это естественный отбор - чем меньше идиотов останется тем чище общество ....... власти опять за палочками отчетности гонятся  - а ведь черным по белому написано что питбайк это спорт инвентарь и передвигаться по дорогам общего пользования на нем запрещено  законом ....... какие компенсации нарушителю? с родственников идиотов нужно взять  штраф 2 миллиона в пользу водителя транспортного средства..... и лишить родительских прав на остальных детей если они есть ...... весь изъятый спорт инвентарь  утилизировать и накладывать на нарушителя или его родителей штрафы по 50т.р. тогда может задумаются и поберут своих личинок........