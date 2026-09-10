Очередного успеха в создании зоны безопасности на украинской территории вблизи с российской границей добились штурмовые подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В этот день Горба...
- В этот день Горба...
- «Калининград нико...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым