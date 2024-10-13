Премьер-министр Японии Сигэру Исиба призывал к обсуждению ядерного разоружения Ольга Вайленко12 октября 2024 года на фоне растущей напряженности в мире и глобальных обсуждений о ядерной безопасности премьер-министр Японии Сигэру Исиба сделал важное заявление, напоминающее о трагедии, произошедшей в августе 1945 года.