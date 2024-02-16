Экс-депутат МО «Мшинское сельское поселение» остался без машины и лодки стоимость 3,7 млн

Он ушёл в отставку по собственному желанию. Бывший депутат муниципального образования (МО) «Мшинское сельское поселение» Лужского района Ленобласти Александр Некрасов остался без автомобиля и аэролодки стоимостью свыше 3,7 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии