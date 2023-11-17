Российские бойцы загоняют нацистов в смертельную ловушку Коксохима: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 ноября 2023 года Юлия СоколоваНа Херсонском направлении военные действия обострились.
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