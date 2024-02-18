Сотрудники ГИБДД показали самые аварийные перекрестки в Красноярске

Ремонт машины нынче стоит дорого, а новое авто — еще дороже. Корреспонденты NGS24.RU Василина Владимирова и Мария Ленц взяли с собой заместителя начальника красноярской ГИБДД Алексея Колмогорова и побывали на «проклятых» перекрестках, где все бьются.