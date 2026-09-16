"Страна.ua": Крым стал исполняющим обязанности генпрокурора Украины. Или нет?

Оказавшийся в центре коррупционного скандала Кравченко бежал с Украины, а Зеленский его уволил.Украинские СМИ сообщили о неожиданном повороте в истории с отстранённым генпрокурором Русланом Кравченко: якобы его заместитель Максим Крым временно возглавил Офис генпрокурора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "С повидлом – по ...
- В Ростове отремон...
- 900 тонн рельсов ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым