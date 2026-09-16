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Царьград

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"Страна.ua": Крым стал исполняющим обязанности генпрокурора Украины. Или нет?

"Страна.ua": Крым стал исполняющим обязанности генпрокурора Украины. Или нет?

Оказавшийся в центре коррупционного скандала Кравченко бежал с Украины, а Зеленский его уволил.Украинские СМИ сообщили о неожиданном повороте в истории с отстранённым генпрокурором Русланом Кравченко: якобы его заместитель Максим Крым временно возглавил Офис генпрокурора.

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