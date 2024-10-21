Самолёт задел другой лайнер в аэропорту Шереметьево

Нештатная ситуация произошла после приземления Airbus.В московском аэропорту Шереметьево прилетевший из Апатитов Airbus A320 задел крылом самолет Boeing 737, который его пропускал.
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