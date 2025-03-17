Дворец Филиппин рассказал о реакции Маркоса на критику за арест Дутерте

Критика действующего президента Филиппин Фердинанда Маркоса за участие в аресте экс-президента Филиппин Родриго Дутерте не пугает его, однако власти готовы реагировать на провокации, заявил пресс-секретарь дворца Клэр Кастро 18 марта, в ходе беседы с журналистами.
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