Дворец Филиппин рассказал о реакции Маркоса на критику за арест Дутерте

Критика действующего президента Филиппин Фердинанда Маркоса за участие в аресте экс-президента Филиппин Родриго Дутерте не пугает его, однако власти готовы реагировать на провокации, заявил пресс-секретарь дворца Клэр Кастро 18 марта, в ходе беседы с журналистами.