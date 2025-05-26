Юные полярники написали диктант в парке «Яуза»

В этом году «Полярный диктант» вновь собрал сообщество юных исследователей. Традиционно флагманской площадкой стал «Парк Яуза», где диктант написали 800 человек – рекорд и яркое подтверждение растущего интереса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии