Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Последний шанс войти в историю»: Зеленский собирается полностью искоренить УПЦ

«Последний шанс войти в историю»: Зеленский собирается полностью искоренить УПЦ

Украинский президент Владимир Зеленский попытается войти в историю как человек, который полностью искоренил каноническую Украинскую православную церковь.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Всю описываемую человеческую историю процессы борьбы религий если и не были сами поводом и причиной войн и конфликтов, то поддерживающими и ускоряющими их факторами были всегда. Религия не столько средство &amp;amp;quot;общения с богом&amp;amp;quot; (поскольку это - вера. А вера и религия вовсе не синонимы, это взаимно использующие процессы). Религия - средство отделить своих от чужих. Что всегда необходимо во время войн.
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16 час.
Misha Glusch
хватит постить хохлов!
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14 час.

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