«Последний шанс войти в историю»: Зеленский собирается полностью искоренить УПЦ

Дмитрий Боев

Всю описываемую человеческую историю процессы борьбы религий если и не были сами поводом и причиной войн и конфликтов, то поддерживающими и ускоряющими их факторами были всегда. Религия не столько средство &amp;quot;общения с богом&amp;quot; (поскольку это - вера. А вера и религия вовсе не синонимы, это взаимно использующие процессы). Религия - средство отделить своих от чужих. Что всегда необходимо во время войн.