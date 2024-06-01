Пашинян поблагодарил Путина за поручение восстановить участки железной дороги

Руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося телефонного разговора поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за поручение РЖД восстановить участки железной дороги в закавказской республике, которые оказались повреждены в результате наводнения.
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