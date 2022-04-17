В ГУТ МВД России состоялась торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса

Накануне Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск в Главном управлении на транспорте МВД России подвели итоги конкурса «На лучшее произведение о транспортной полиции России».

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