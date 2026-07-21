JPost: Израиль создает систему для работы аэропорта Бен-Гурион при угрозе атак

Часть ведомств и Армия обороны Израиля разрабатывают механизмы координации, которые позволят аэропорту Бен-Гурион продолжать функционировать даже в условиях угрозы ракетных ударов и запуска беспилотников в сторону израильской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии