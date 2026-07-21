Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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JPost: Израиль создает систему для работы аэропорта Бен-Гурион при угрозе атак

JPost: Израиль создает систему для работы аэропорта Бен-Гурион при угрозе атак

Часть ведомств и Армия обороны Израиля разрабатывают механизмы координации, которые позволят аэропорту Бен-Гурион продолжать функционировать даже в условиях угрозы ракетных ударов и запуска беспилотников в сторону израильской территории.

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