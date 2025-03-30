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"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме

"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме

В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме. С жёсткими предложениями выступил Сергей Миронов: "Нечего вам тут делать".

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