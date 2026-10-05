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Регионы России

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Прогноз роста номинальных зарплат россиян до 2029 года

Прогноз роста номинальных зарплат россиян до 2029 года

В базовом варианте прогноза Министерства экономического развития отмечается, что в 2025 году номинальная зарплата увеличится на 10,3% до 112 279 рублей.

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