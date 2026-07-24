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Царьград

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Посольство США предупредило граждан о риске эскалации на Ближнем Востоке

Посольство США предупредило граждан о риске эскалации на Ближнем Востоке

Посольство США в Израиле призвало американцев на Ближнем Востоке соблюдать повышенную бдительность из-за риска "непредвиденной эскалации".

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