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ГТРК Татарстан

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Оператор БПЛА: «За дронами – будущее спецоперации»

Военнослужащий с позывным «Воркута», специализирующийся на управлении беспилотными летательными аппаратами, поделился подробностями своей службы, рассказал о работе с передовыми дронами и о текущем развитии подразделений БПЛА.

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