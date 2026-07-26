Оператор БПЛА: «За дронами – будущее спецоперации»

Военнослужащий с позывным «Воркута», специализирующийся на управлении беспилотными летательными аппаратами, поделился подробностями своей службы, рассказал о работе с передовыми дронами и о текущем развитии подразделений БПЛА.
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