Методологические споры о войне Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил уволенного главу Минфина страны Кристиана Линднера в желании финансировать Украину за счет немецких пенсионеров.
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Методологические споры о войне Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил уволенного главу Минфина страны Кристиана Линднера в желании финансировать Украину за счет немецких пенсионеров.
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