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Царьград

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Пять жертв от рук стрелка: кровавая трагедия в Липной Горке Ленобласти

Пять жертв от рук стрелка: кровавая трагедия в Липной Горке Ленобласти

В деревне Липная Горка в Ленинградской области 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил пятерых, включая собаку.

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