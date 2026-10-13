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Царьград

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Лукашенко ввел реестр экспедиторов: новые правила с 2027 года

Лукашенко ввел реестр экспедиторов: новые правила с 2027 года

Указ №357, подписанный Александром Лукашенко 13 октября, вводит обязательный для экспедиторов государственный реестр, который заработает с 1 сентября 2027 года, а внесение в него будет платным.

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