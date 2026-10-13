Лукашенко ввел реестр экспедиторов: новые правила с 2027 года

Указ №357, подписанный Александром Лукашенко 13 октября, вводит обязательный для экспедиторов государственный реестр, который заработает с 1 сентября 2027 года, а внесение в него будет платным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Климатический уда...
- Ч Синоптики: снег, ...
- Ч В Петербурге пред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым