Продюсер Рудковская заявила, что ей жалко Кондратюка из-за чемпионата России

Известный продюсер, совладелица академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская выразила сожаление о результатах российских фигуристов-одиночников Марка Кондратюка и Александра Самарина на прошедшем чемпионате России - 2024.
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