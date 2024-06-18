Путин прибыл в Якутию с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин 18 июня прибыл в Якутию с рабочим визитом. В Якутии Путин познакомится с достижениями региона в IT-сфере и оборонной промышленности, проведет встречи со специалистами, работающими на Дальнем Востоке, а также учащимися Высшей школы музыки им.
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