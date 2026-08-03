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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На дерби «Локо» и ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России назначен Прокопов. Игру «Спартака» с «Оренбургом» будет судить Заика, встречу «Зенита» и «Балтики» – Новиков

РФС назначил судей на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27. 4 августа « Акрон » – « Ростов »: судья – Данил Каширин Помощники судьи – Максим Белокур, Денис Мирошник; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Василий Казарцев ; инспектор – Александр Гончар.

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