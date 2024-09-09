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Роспотребнадзор взял на контроль информацию об ортонайровирусе в Китае

Роспотребнадзор взял на контроль информацию об ортонайровирусе в Китае

Распространение ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, в России не зафиксировано. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба РоспотребнадзораРоспотребнадзор / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMВ ведомстве указали, что специалисты взяли на контроль ситуацию с ортонайровирусом, который обнаружен в Китае.

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