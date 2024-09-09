Роспотребнадзор взял на контроль информацию об ортонайровирусе в Китае

Распространение ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, в России не зафиксировано. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба РоспотребнадзораРоспотребнадзор / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMВ ведомстве указали, что специалисты взяли на контроль ситуацию с ортонайровирусом, который обнаружен в Китае.