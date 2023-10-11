Глава Магаданской области отказался принимать на Колыме предателей и релокантов

Глава Магаданской области Сергей Носов отказался принимать на Колыме предателей и проукраинских релокантов, сообщает РИА Новости "Это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого.
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