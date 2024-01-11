«Людоловы» и всеобщее бегство: как украинцы отнеслись к закону о мобилизации

Виктор Луговой

"Бесчинствуют сотрудники территориальных центров комплектования, прозванных в народе «людоловами»" Из чистой методичности, кхгм. Сам термин "людоловы" - был ли придуман или нет, но использовался украинской авторкой довоенного времени Зинаидой Тулуб в названии романа о гетьмане Сагайдачном. Леди творила на украинском и издавалась. Насколько удалось выяснить (чисто из интереса) вот буквально недавно, - успела и загреметь (не вспомню вот только, за что, - уж не за национализм ли...?). Просто тут не так давно всплывал вопрос, может ли кто-то вспомнить хотя бы одного украинского автора не из старой колоды.