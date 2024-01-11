Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Людоловы» и всеобщее бегство: как украинцы отнеслись к закону о мобилизации

«Людоловы» и всеобщее бегство: как украинцы отнеслись к закону о мобилизации

Резонансный закон о мобилизации, которая поставит под ружье еще полмиллиона человек, взволновал украинское общество.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;Бесчинствуют сотрудники территориальных центров комплектования, прозванных в народе «людоловами»&quot; Из чистой методичности, кхгм. Сам термин &quot;людоловы&quot; - был ли придуман или нет, но использовался украинской авторкой довоенного времени Зинаидой Тулуб в названии романа о гетьмане Сагайдачном. Леди творила на украинском и издавалась. Насколько удалось выяснить (чисто из интереса) вот буквально недавно, - успела и загреметь (не вспомню вот только, за что, - уж не за национализм ли...?). Просто тут не так давно всплывал вопрос, может ли кто-то вспомнить хотя бы одного украинского автора не из старой колоды.
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18 час.
Надежда
Не &quot;людоловы&quot;, а ЛЮДОЕДЫ!((😡
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
В СССР это была норма.
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6 час.

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