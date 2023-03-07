Военное обозрение

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Глава МИД Китая об урегулировании кризиса на Украине: «Либо огонь прекратится, либо в него будет подлито масло»

Глава МИД Китая об урегулировании кризиса на Украине: «Либо огонь прекратится, либо в него будет подлито масло»

Для урегулирования конфликта на Украине нужно продвигать мирный диалог. Поэтому официальный Пекин выступает за скорейший переход к российско-украинским переговорам о мире.

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