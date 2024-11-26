Новые страхи финансовых институтов США

Обзор рисков финстабльности от ФРС выявил новые страхи финансовых институтов, на первые места вышли: Риски госдолга США Напряженность на Ближнем Востоке Политическая неопределенность С политической неопределенностью вопрос решился - все вполне определенно года на два, но опрос был по октябрь и еще не было результатов.