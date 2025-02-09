Дональд Трамп дал эксклюзивное интервью американской газете New York Post. Разговор состоялся на борту президентского самолета Air Force One.
Трамп утверждает, что поговорил с Путиным об Украине и призвал ждать скорого конца войны
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Сам и заканчивай. Прикажи европейским и своим подстилкам убраться с русских территорий. Укрофашистов забери, может пригодятся...
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15 час.
Владимир Алтайцев
Сколько раз уже можно переписывать друг у друга эту фальшивку? Уже пятый или шестой раз вижу эту пропиндосскую грязь.
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14 час.
Гарибян Сусанна
Мы люди мирные и никогда не хотели войны, хотя воинская доблесть и честь у нашего народа в крови. Да, война нам не нужна, но пока с нацизмом на нашей земле не покончено, надо воевать, иначе это повторится. Нам сделки не нужны, нам нужно выполнить план нашего президента. А ещё лучше освободить все те земли, которые испокон веков были землями России, а иначе зачем столько крови народов России пролито на проклятой Богом территории, которая сейчас называется украиной? Я так думаю, народ России никакие сделки не поддержит, а если это случится, доверие к своим властям будет потеряно, видимо этого и добивается Трамп.
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12 час.
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