Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр град
    И как же после такого мракобесия Украина должна существовать как государство? Не хрена этих жидов история веков не уч...Бандеровцы хотят ...
  • лина любимцева
    Бандэровцев нужно навсегда отправить на их историческую родину - ИЗРАИЛЬ!!!......    И ВООБЩЕ!! Пусть Польша ответит,...Бандеровцы хотят ...
  • Василий
    Что бы увеличить у хохлов мотивацию воевать, предлагаю пообещать им не одни, а двое или даже трое кружевных труселей.Украинцы не хотят...

Трамп утверждает, что поговорил с Путиным об Украине и призвал ждать скорого конца войны

Трамп утверждает, что поговорил с Путиным об Украине и призвал ждать скорого конца войны

Дональд Трамп дал эксклюзивное интервью американской газете New York Post. Разговор состоялся на борту президентского самолета Air Force One.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Сам и заканчивай. Прикажи европейским и своим подстилкам убраться с русских территорий. Укрофашистов забери, может пригодятся...
Ответить
15 час.
Владимир Алтайцев
Сколько  раз  уже  можно  переписывать  друг у друга  эту  фальшивку? Уже  пятый  или  шестой  раз вижу  эту  пропиндосскую  грязь.
Ответить
14 час.
Гарибян Сусанна
Мы люди мирные и никогда не хотели войны, хотя воинская доблесть и честь у нашего народа в крови. Да, война нам не нужна, но пока с нацизмом на нашей земле не покончено, надо воевать, иначе  это повторится. Нам сделки не нужны, нам нужно выполнить план нашего президента. А ещё лучше освободить все те земли, которые испокон веков были землями России, а иначе зачем столько крови народов России пролито на проклятой Богом территории, которая сейчас называется  украиной?  Я так думаю, народ России никакие сделки не поддержит, а если  это случится, доверие к своим властям будет потеряно, видимо этого и добивается Трамп.
Ответить
12 час.
наверх