Трамп утверждает, что поговорил с Путиным об Украине и призвал ждать скорого конца войны

Гарибян Сусанна

Мы люди мирные и никогда не хотели войны, хотя воинская доблесть и честь у нашего народа в крови. Да, война нам не нужна, но пока с нацизмом на нашей земле не покончено, надо воевать, иначе это повторится. Нам сделки не нужны, нам нужно выполнить план нашего президента. А ещё лучше освободить все те земли, которые испокон веков были землями России, а иначе зачем столько крови народов России пролито на проклятой Богом территории, которая сейчас называется украиной? Я так думаю, народ России никакие сделки не поддержит, а если это случится, доверие к своим властям будет потеряно, видимо этого и добивается Трамп.