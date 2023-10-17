В Тульской области в 2023 году зафиксированы шесть очагов болезней животных

В Тульской области в 2023 году было зафиксировано шесть очагов болезней животных. Об этом на брифинге во вторник, 17 октября, рассказала главный государственный ветеринарный инспектор региона Светлана Селезнева, передал корреспондент Тульской службы новостей.
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