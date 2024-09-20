Петербургский особняк XIX века отреставрируют и отдадут под офисы

Дачу Головина сдали в аренду за 1 рубль 20 копеек в год. Объект культурного наследия федерального значения «Дача Головина», расположенный на берегу Невы в Петербурге, по итогам аукциона передали в аренду за 1,2 рубля в год.
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