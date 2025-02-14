❗️Крым должен стать первым субъектом России, где уберут англицизмы из названий и рекламы «Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка.
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❗️Крым должен стать первым субъектом России, где уберут англицизмы из названий и рекламы «Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка.