В Штатах впервые произвели обогащенный уран для своих атомных реакторов

Президент США Джо Байден объявил, что Штаты впервые самостоятельно произвели свой обогащенный уран для загрузки в свои атомные реакторы и это ещё один шаг в сторону ухода от зависимости российских поставок урана в США.
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