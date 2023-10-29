Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Озвучивший Чендлера актер Быстрицкий рассказал, что вся Америка подражала Мэттью Перри

Озвучивший Чендлера актер Быстрицкий рассказал, что вся Америка подражала Мэттью Перри

Известный всеми миру по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», скончавшийся в возрасте 54 лет актер Мэттью Перри открыл своими диалогами новую неповторимую стилистику речи, которой начала подражать вся Америка.

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