Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.Сбивать беспилотники теперь могут работники служб безопасности на транспорте, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
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