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Царьград

6 181 подписчик

Сбивать беспилотники теперь могут работники служб безопасности на транспорте

Сбивать беспилотники теперь могут работники служб безопасности на транспорте

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.Сбивать беспилотники теперь могут работники служб безопасности на транспорте, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Это крайне сложный вопрос и не мог быть ранее решённым.
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17 час.

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