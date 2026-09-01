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ЦБ ожидает, что ситуация на топливном рынке станет предсказуемой к октябрю

Центробанк исходит из того, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров регулятора по ключевой ставке.

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