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В МВД Татарстана состоялась лекция, посвященная избирательным правам граждан России

Об истории  избирательного процесса и важности участия в выборах депутатов Государственной Думы   Федерального собрания Российской Федерации сотрудникам ведомства напомнил лектор Российского общества «Знание» – советник Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, председатель  экспертного совета при ЦИК РТ – Роман Беляков.

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