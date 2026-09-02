В МВД Татарстана состоялась лекция, посвященная избирательным правам граждан России

Об истории избирательного процесса и важности участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации сотрудникам ведомства напомнил лектор Российского общества «Знание» – советник Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, председатель экспертного совета при ЦИК РТ – Роман Беляков.
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